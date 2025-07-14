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АНАЛІТИКА

Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

 

Президент Володимир Зеленський та спеціальний представник американського президента Кіт Келлог обговорили російсько-українську війну.

Про це український президент написав у соцмережах у понеділок, 14 липня, передає "Європейська правда".

Зеленський зустрівся із спецпосланцем Дональда Трампа з питань України у понеділок, 14 липня, коли той прибув з візитом до Києва. За словами українського лідера, у них була "продуктивна розмова".

"Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає", - поділився український президент.

Зеленський висловив сподівання на лідерство Сполучених Штатів на тлі російських амбіцій.

"Дякую Кіту Келлогу за цей візит в Україну. Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу", - підсумував він.

Як згодом зазначили в офіційному представництві Зеленського, під час зустрічі також йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів.

Зеленський також підтвердив готовність України купити американську зброю, передусім системи ППО. Сторони обговорили спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських дронів Сполученими Штатами та потенційну купівлю озброєнь у співпраці з європейськими партнерами.

Келлог анонсував візит до України під час Конференції з питань відновлення України, що проходила в Римі. За його словами, візит триватиме тиждень.

А Зеленський заявляв, що Україна продовжить працювати з американською стороною на військовому рівні, зокрема з Келлогом.
Ключові теги: США
 

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