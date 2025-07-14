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Швейцарія інвестує 18,5 млн франків у продовження підтримки реформ освіти та децентралізації в Україні - Міносвіти
08:55 14.07.2025 |
Швейцарія інвестує 18,5 млн швейцарських франків у продовження підтримки реформ освіти та децентралізації в Україні, повідомляє Міністерство освіти і науки з посиланням на меморандум, підписаний сьогодні на Міжнародній конференції з відновлення України в Римі (URC2025).
"Партнерами в межах меморандуму з Швейцарсько-український проєкт DECIDE є Міністерство освіти і науки України, Міністерство розвитку громад і територій України, обласні військові адміністрації, обласні ради та територіальні громади", - йдеться в повідомленні міністерства.
Зазначається, що напрями другої фази проєкту DECIDE: підтримка впровадження реформи профільної середньої освіти, зокрема в частині створення академічних ліцеїв; підтримка уряду у реформуванні системи професійної освіти; розвиток системи стратегічного планування регіонів і громад з фокусом на освіту; дебюрократизація та цифровізація управління освітою (АІКОМ 2) та реформування системи освітньої статистики і аналітики; професійний розвиток представників органів місцевого самоврядування та державних службовців в сфері освіти; розвиток місцевої демократії через освіту; реалізація інфраструктурних проєктів відновлення доступу до якісної та безпечної освіти у громадах; сприяння міжмуніципальному співробітництву для створення та ефективного функціонування академічних ліцеїв; підтримка впровадження партисипативного бюджетування у сфері освіти; розвиток системи профорієнтації у партнерстві з громадами, закладами освіти, бізнесом і владою.
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