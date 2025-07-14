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Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади після розмови зі Шмигалем
08:45 14.07.2025 |
Кабінет міністрів у понеділок представить нові соціальні виплати, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 липня. Про це він заявив після розмови з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Він назвав серед нових соціальних рішень виплати на підтримку матерів:
«Це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів - для «Пакунка школяра» та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах - із 1-го по останній класи».
Крім того, Зеленський повідомив про обговорення зі Шмигалем кроків щодо трансформації уряду.
«Ми обговорили з Денисом наші кроки - стратегічні кроки - для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості - держави та суспільства», - заявив він.
Зеленський вказав на поребу в аудиті домовленостей з партнерами України - «що реально виконується». За його словами, необхідно відчутно скоротити некритичні державні видатки й завдяки дерегуляції максимально «направити суспільні сили заради економічного розвитку».
«Головне - більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах», - додав голова держави.
Шмигаль поширив звернення президента, але не коментував зустріч.
Як повідомив 16 червня народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк із посиланням на свої джерела, Офіс президента міг вчергове планувати відставку прем'єра Дениса Шмигаля.
Водночас Зеленський інформацію про відставку Шмигаля не підтверджував. За даними медіа, які були присутні на розмові з президентом 20 червня, президент сказав, що якби про відставку Шмигаля справді йшлося, то він би передовсім поговорив про це із самим очільником уряду.
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