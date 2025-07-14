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АНАЛІТИКА

Наступна зустріч «формату Рамштайн» відбудеться у межах 10 днів

 

Наступне засідання Контактної групи з оборони України має відбутися у межах наступних 10 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу для журналістів у Києві 12 липня.

На запитання про те, коли планується наступне засідання Контактної групи з оборони України, відомої як "формат Рамштайн", генерал відповів, що зустріч відбудеться "у межах наступних десяти днів".

Він уточнив, що її планують як дистанційне онлайн-засідання, під спільним головуванням Британії та Німеччини - як і попередні останні зустрічі, відколи США за нової адміністрації відмовились від лідерської ролі у цьому форматі.

Попередня зустріч формату відбулася 4 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Зокрема, тоді оголосили, що Україна і партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

Міністр оборони США того разу вперше проігнорував "Рамштайн-зустріч".
 

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