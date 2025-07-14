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АНАЛІТИКА

ЗСУ можуть отримати ракети, профінансовані ФРН, вже у липні

 

Німеччина має намір підтримувати Україну, фінансуючи велику кількість далекобійного озброєння. Про це в ефірі

програми ZDF Heute у п'ятницю, 11 липня, заявив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding), керівник спеціального штабу з питань України у міністерстві оборони Німеччини, який відповідає за координацію допомоги їй.

Очікується, що перші далекобійні системи Збройні сили України отримають вже наприкінці липня - це угода між міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала наприкінці травня та фінансує, каже Фройдінґ, який наразі перебуває в Києві. Говорячи про кількість таких систем, він вказав, що йдеться про "велику тризначну цифру".

"Нам потрібні системи озброєння, які можуть сягати вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки", - наголосив генерал-майор. Він додав, що ці системи "значно посилять" українську протиповітряну оборону в найближчі тижні та місяці.

Фройдінґ: Ситуація в Україні напружена у воєнному плані

Водночас Фройдінґ охарактеризував поточну ситуацію в Україні як "напружену" у воєнному плані, зазначивши, що російські війська "вже кілька тижнів, якщо не місяців (...) мають ініціативу". Особливо складною є ситуація в українських містах через посилення російських повітряних атак.

Фройдінґ також наголосив, що Німеччина перебуває в "тісній координації" з партнерами щодо постачання нових систем протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Зокрема, тривають перемовини з США щодо можливого придбання однієї чи двох систем Patriot для України, які Німеччина готова профінансувати.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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