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Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ
08:20 14.07.2025 |
Німеччина не постачатиме ракети великої дальності Taurus Україні, незважаючи на хвилю нещодавніх російських повітряних атак і повторний запит від Києва, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю Financial Times (FT), опублікованому у неділю.
Як повідомляє видангня, у понеділок Пісторіус має зустрітися з міністром оборони США Пітом Хегсетом у Вашингтоні, де, за його словами, вони обговорять "дорожню карту" підтримки безпеки Європи з боку США.
"Він (Пісторіус - ІФ-У) попередив, що загально очікуване скорочення (допомоги з боку США - ІФ-У) не повинно залишити прогалин у можливостях, які можуть стати "запрошенням для Путіна", - цитує міністра FT.
Також на порядку денному цієї зустрічі - Україна і нагальне питання американських систем протиповітряної оборони Patriot, після того, як Вашингтон призупинив їх постачання Києву. Берлін вже передав Києву три з наявних колись 12 систем Patriot.
"У нас залишилось лише шість у Німеччині", - сказав Пісторіус в інтерв'ю, додавши, що ще дві були передані Польщі і щонайменше одна постійно недоступна через технічне обслуговування або навчання.
"Це справді занадто мало, особливо зважаючи на цілі НАТО, які ми маємо виконати. Ми точно не можемо дати більше", - заявив німецький міністр оборони.
Пісторіус сказав, що він обговорить пропозицію, яку він зробив Хегсету минулого місяця, щоб дозволити Німеччині купити у США дві системи Patriot для Києва.
"Натомість він сказав, що Німеччина не буде поставляти свої ракети великої дальності Taurus в Україну, незважаючи на хвилю нещодавніх російських повітряних атак і повторний запит від Києва", - пише Financial Times.
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