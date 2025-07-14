Axios: Трамп може надати Україні наступальну зброю

Президент США Дональд Трамп 14 липня оголосить про новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що надання наступальної зброї стало б суттєвим зрушенням для Трампа, який донедавна намагався заявляти, що надаватиме лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Два джерела Axios повідомили, що в них є підстави вважати, що план, імовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включаючи Москву. Однак жоден співрозмовник не сказав, яким буде остаточне рішення.

«Трамп дуже розлючений на путіна. Його завтрашня заява буде дуже агресивною», - сказав сенатор Ліндсі Грем.

Одним із чинників, що переконав Трампа надати Україні зброю, була телефонна розмова 3 липня, під час якої путін чітко дав зрозуміти, що планує ескалацію війни. за даними Axios, путін заявив Трампу, що протягом наступних 60 днів він «відновить зусилля для окупації території аж до адміністративних меж українських регіонів, де росія має значний плацдарм».

Президент США сказав президенту Франції Емманюелю Макрону, що путін «хоче забрати все».

Нова ініціатива, яка буде представлена на зустрічі Трампа та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, яка буде відправлена до України.

Цей план запропонував президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО два тижні тому. Американські та українські чиновники заявили, що зустріч між Трампом і Зеленським на саміті була найкращою донині.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні системи протиповітряної оборони Patriot, зазначивши, що вони необхідні Києву, адже глава рф володимир путін «гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить».

Раніше Трамп заявляв, що його країна надішле Україні додаткове озброєння. За його словами, йдеться про «переважно оборонну зброю», адже «вони (українці - ред.) справді зазнають дуже, дуже сильних ударів».

Сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив, що «найближчими днями» медіа дізнаються про «рекордний потік зброї» для України від США.