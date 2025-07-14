Reuters: У ЄС погодились знизити ціну на російську нафту на 15%

Посли Європейського Союзу перебувають на етапі узгодження 18-го пакета санкцій проти росії. Обмеження включатимуть зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела у ЄС.

Співрозмовники журналістів повідомили, що всі елементи пакета були узгоджені, хоча одна держава-член все ще має технічне застереження щодо нового обмеження.

Джерела, які розмовляли на умовах анонімності, заявили, що очікують досягнення повної угоди в понеділок, 14 липня, перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі наступного дня, де можуть офіційно схвалити пакет санкцій.

Також джерела повідомили, що вони домовилися про «динамічний механізм ціноутворення для обмеження цін». Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці.

Один зі співрозмовників повідомив, що початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи з середньої ціни російської нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість запропонованих трьох місяців.

Словаччина, яка затримувала запропонований пакет, все ще очікує гарантій від Європейської Комісії щодо своїх занепокоєнь щодо планів поступового припинення постачання російського газу, але погодилася на нові заходи, повідомили джерела.

Для прийняття санкцій потрібна одностайність країн-членів ЄС.

Обмеження на російську нафту

Нинішню «стелю цін» для російської нафти на рівні 60 доларів за барель країни G7 встановили у грудні 2022 року. Тоді президент України Володимир Зеленський назвав цю позицію «слабкою», оскільки, за його словами, така ціна «цілком комфортна для бюджету держави-терориста».

А в лютому 2023 року вони визначили граничну ціну на нафтопродукти - 100 доларів за барель для нафтопродуктів, які продаються з надбавкою до сирої нафти, як-от дизельне пальне, і 45 доларів за барель на продукти зі знижкою, наприклад мазут.

У січні 2025 року Швеція, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія закликали Європейську комісію ще знизити граничну ціну на російську нафту. Нинішні максимальні ціни для російської нафти й нафтопродуктів не змінювалися з грудня 2022 року та лютого 2023-го, коли їх запровадили.