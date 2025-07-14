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Зеленський поговорив з Умєровим і натякнув на його звільнення: Потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони
08:41 14.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. За підсумками зустрічі він заявив, що Україні потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони.
Про це президент написав у Telegram.
Під час розмови з Умєровим він обговорив «зміни в державних інституціях». За його словами, Україні «потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави».
Зеленський пообіцяв оприлюднити відповідні рішення найближчим часом.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський планує замінити представників у всіх країнах G7 і G20.
Зокрема, за даними Bloomberg, президент планує звільнити посолку у США Оксану Маркарову. Серед кандидатів на її заміну видання називало чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністерку - міністерку юстиції Ольгу Стефанішину, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра енергетики Германа Галущенка.
Згодом сам Зеленський підтвердив, що Маркарову звільнять із посади посла України у США і що замінити її може саме Умєров. Водночас тоді він казав, що остаточного рішення немає.
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