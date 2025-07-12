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АНАЛІТИКА

Порошенко розцінює обшуки у Шабуніна як «прояв тотального наступу влади» на антикорупційні органи

23:55 11.07.2025 |

Політика

 

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розцінює обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна як "прояв тотального наступу влади" на антикорупційні органи.

"Обшуки у Віталія я розцінюю значно ширше. Як прояв тотального наступу влади та найнятої нею портновської судово-правоохоронної мафії на антикорупційні органи з метою прикрити тих, хто заробляє на війні", - написав Порошенко у Facebook.

Політик вважає, що можна по-різному ставитися до діяльності Шабуніна, але за будь-яких обставин у них (між сторонами - ІФ-У) відбувався діалог. Порошенко наголосив, що вдячний Шабуніну за допомогу в створенні незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні за часів його каденції.

"Це частина одного великого процесу. Як і зрив призначення нового очільника БЕБ, і феєричний законопроект слуг про амністію усім, хто здійснив злочини на оборонних закупівлях... Але це, на жаль, і частина процесу побудови в Україні авторитарного режиму, що є загрозою нашому європейському вибору. Це виклик, який потребує наших спільних зусиль разом з громадянським суспільством та закордонними партнерами", - наголосив він.

Як повідомлялося, голова "Центру протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін повідомлений про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

У Центрі протидії корупції (ЦПК) допустили, що голову ЦПК Віталія Шабуніна вже затримано і найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід, зв'язку з Шабуніним немає.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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