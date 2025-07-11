Трамп про черговий удар по Україні: Я знаю. Ви побачите, що відбуватиметься далі

Президент США Дональд Трамп відреагував на черговий російський удар по Україні.

"Я знаю (про удар, - ІФ-У). Ви побачите, що відбуватиметься далі", - відповів він журналістам на короткому брифінгу, відправляючись до Техасу у п'ятницю.

Раніше Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії, яку він зробить в понеділок, 14 липня.

Як повідомлялося, щонайменше дев'ять людей постраждали внаслідок ранкового російського удару по Харкову 11 липня. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що "ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де перебували породіллі з немовлятами". "Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав", - написав мер.