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Трамп про черговий удар по Україні: Я знаю. Ви побачите, що відбуватиметься далі
18:19 11.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп відреагував на черговий російський удар по Україні.
"Я знаю (про удар, - ІФ-У). Ви побачите, що відбуватиметься далі", - відповів він журналістам на короткому брифінгу, відправляючись до Техасу у п'ятницю.
Раніше Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії, яку він зробить в понеділок, 14 липня.
Як повідомлялося, щонайменше дев'ять людей постраждали внаслідок ранкового російського удару по Харкову 11 липня. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що "ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де перебували породіллі з немовлятами". "Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав", - написав мер.
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