Закінчився термін повноважень — у МЗС прокоментували заміну Оксани Маркарової на посаді посла США

У Міністерстві закордонних справ України пояснили ротацію послів та заміну Оксани Маркарової на посаді посолки США тим, що добігає до кінця її 4-річний термін на посаді.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу 11 липня, передає кореспондент Суспільного.

За словами Тихого, процес заміни Оксани Маркарової "не буде швидким", але точно відбудеться, адже його підтвердили президент Зеленський та глава МЗС Сибіга.

"Новий посол - це агреман. Тобто запит іноземній стороні на прийняття цієї людини, відповідь на агреман, проходження всіх процедур. Це достатньо тривалий процес, який місяці може тривати. Ми розуміємо суспільну увагу до цього, але також розуміємо, що ця процедура буде довготривалою", - сказав речник МЗС.

Раніше президент України Зеленський повідомляв, що новим послом у США може стати міністр оборони Рустем Умєров. За словами президента, це означатиме перестановки в уряді.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Українському радіо прокоментував завершення дипмісії у США пані посла Оксани Маркарової. Він назвав її однією з найбільш успішних українських послів, але зауважив, що ротації - це "нове дихання" для дипломатії.

Заміну нинішньої посолки в США Оксани Маркарової Зеленський обговорив з Трампом під час останньої телефонної розмови. Він назвав кількох кандидатів на цю посаду: чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Умєрова, віцепрем'єрку та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину та міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомила агенція Bloomberg та підтвердили Суспільному два поінформовані джерела.

