Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Rheinmetall надав Україні рятувальну станцію та навчив військових її використовувати

Rheinmetall надав Україні рятувальну станцію та навчив військових її використовувати

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall надав Україні ще одну мобільну рятувальну станцію.

Про це йдеться у заяві оборонного концерну, пише "Європейська правда".

Як зазначається, модульна система, яку компанія передала Україні, складається з трьох вантажних причепів.

Кожен з цих причепів оснащений двома контейнерними модулями з розсувними елементами. У зібраному вигляді ці розсувні елементи утворюють функціональний медичний центр з різними зонами, включаючи сортування, невідкладну допомогу, рентген, операційну та реанімаційне відділення.

Пункт допомоги можна перемістити, встановити та ввести в експлуатацію за дуже короткий час.

Окрім цього, як повідомили у заяві, українські військові пройшли навчання на підприємстві Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у Мекенбойрені.

Навчання українського персоналу було зосереджено як на експлуатації мобільної інфраструктури, так і на медичному та технічному обладнанні всередині контейнерів.

Сюди увійшли апарати штучної вентиляції легенів, рентген-апарати, обладнання для моніторингу та важливі хірургічні інструменти. Також були викладені процедури швидкого введення в експлуатацію, догляду за пацієнтами та взаємодії між лікувальними бригадами.

Також у заяві наголосили, що кампанія отримала замовлення подальших поставок та навчальних курсів, які будуть реалізовані до кінця 2026 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8232
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 48,9750
  0,1323
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4121  0,02 0,04 41,9811  0,02 0,04
EUR 48,5961  0,16 0,33 49,3014  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,01 0,02 41,7850  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес