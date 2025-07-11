Rheinmetall надав Україні рятувальну станцію та навчив військових її використовувати

Німецький оборонний концерн Rheinmetall надав Україні ще одну мобільну рятувальну станцію.

Про це йдеться у заяві оборонного концерну, пише "Європейська правда".

Як зазначається, модульна система, яку компанія передала Україні, складається з трьох вантажних причепів.

Кожен з цих причепів оснащений двома контейнерними модулями з розсувними елементами. У зібраному вигляді ці розсувні елементи утворюють функціональний медичний центр з різними зонами, включаючи сортування, невідкладну допомогу, рентген, операційну та реанімаційне відділення.

Пункт допомоги можна перемістити, встановити та ввести в експлуатацію за дуже короткий час.

Окрім цього, як повідомили у заяві, українські військові пройшли навчання на підприємстві Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у Мекенбойрені.

Навчання українського персоналу було зосереджено як на експлуатації мобільної інфраструктури, так і на медичному та технічному обладнанні всередині контейнерів.

Сюди увійшли апарати штучної вентиляції легенів, рентген-апарати, обладнання для моніторингу та важливі хірургічні інструменти. Також були викладені процедури швидкого введення в експлуатацію, догляду за пацієнтами та взаємодії між лікувальними бригадами.

Також у заяві наголосили, що кампанія отримала замовлення подальших поставок та навчальних курсів, які будуть реалізовані до кінця 2026 року.