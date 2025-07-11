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АНАЛІТИКА

У Держдепі пояснили, навіщо Рубіо зустрічався з Лавровим

У Держдепі пояснили, навіщо Рубіо зустрічався з Лавровим

 

Зустріч Марка Рубіо з Сергєєм Лавровим не заперечує того факту, що Сполучені Штати засуджують масовані російські обстріли України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер сказала речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

Речницю Держдепу попросили пояснити, чому глава російського МЗС заслуговує зустрічі з Рубіо в той час, як Росія здійснює рекордні за масштабами обстріли українських міст.

На це Брюс відповіла, що для завершення війни, з позиції США, потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

"Багато хто вважав, що з Путіним взагалі не слід було розмовляти під час попередньої адміністрації (Байдена. - Ред.). З ним не розмовляли три роки. Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання", - сказала вона.

Речниця Держдепу водночас наголосила, що Дональд Трамп засудив ескалацію російських атак, які вона назвала "огидними".

"Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії на Україну і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам загиблих. Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду", - сказала Брюс.

Вона повторила, що США розчаровані відсутністю прогресу у вирішенні війни в Україні.
Ключові теги: США, Росія
 

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