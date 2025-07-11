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Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява
23:39 10.07.2025 |
Лідери держав та міжнародних організацій - членів коаліції охочих під час зустрічі в четвер підкреслили важливість забезпечення фінансової та економічної підтримки України.
"Вони домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році", - йдеться в заяві лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих.
Вони також визнали, що вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі зміцнить економіку України та відновить продовольчу безпеку, і підтвердили свою готовність підтримувати зусилля з розмінування Чорного моря.
"Лідери також домовилися продовжувати вивчати всі законні шляхи для забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдала Україні, включно з розглядом подальших варіантів використання доходів від заморожених суверенних активів Росії", - йдеться в заяві.
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