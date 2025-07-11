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Єврокомісарка Кос переконана у відкритті всіх кластерів для України цього року
23:26 10.07.2025 |
В Єврокомісії, попри угорське вето, вважають що практичні переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця року за всіма кластерами.
Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час дискусії на Конференції з питань відновлення України, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди".
Кос нагадала про те, що підготовчі процеси до переговорів відбуваються з історично високою швидкістю: "Скринінг пройшов швидше, ніж будь-коли".
Представниця ЄК повторила офіційну позицію Комісії про те, що "перший кластер готовий до відкриття" і висловила сподівання що це станеться "скоро" для України і Молдови. Вона не стала згадувати, що перепоною для його відкриття була і лишається позиція Угорщини, яка блокує будь-які рішення щодо України.
Марта Кос натомість поділилася спогадами про свій перший проїзд в Україну 1 грудня 2024 року і визнала, що тоді мала скептичніше ставлення до України. Вона розповіла про переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Тоді президент Зеленський сказав: ми маємо відкрити усі кластери до кінця 2025 року. Перша моя думка була сказати - "пане президенте, це неможливо". Я не відповіла так лише тому, що маю бути дипломатичною на цій посаді", - розповіла вона.
"Але сьогодні я би відповіла: так, пане президенте, ми відкриємо всі кластери цього року, і потім ми їх закриємо", - заявила Марта Кос. Вона не стала уточнювати, як вона планує подолати або зняти угорське вето.
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