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АНАЛІТИКА

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

23:17 10.07.2025 |

Політика

 

Росія має плани запускати по Україні до тисячі ударних дронів, Україна знайшла рішення, як їх збивати, але воно потребує фінансування від країн-партнерів, заявив президент України Володимир Зеленський.

«У них план на тисячу дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. У нас є рішення: дрони-інтерсептори, які збивають: все, не все, ну, майже все, безумовно... Ми зможемо це масово виробляти, треба пришвидшити фінансування цих процесів», - сказав Зеленський 10 липня на брифінгу в Римі, де відбувається конференція з відновлення України.

За словами президента, згадані дрони-перехоплювачі - розробка українських компаній у співпраці з американськими.

«Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями, до речі, і американцями. Є чотири компанії, одна з цих чотирьох компаній україно-американська: менеджмент американський, а інженери - українці. Ми знайшли рішення, як країна, науковці, інженери знайшли рішення. Це - ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати», - сказав Зеленський.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді на позивний «Мадяр» закликав готуватися до того, що Росія запускатиме 1000 дронів на добу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння - ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони. Останнім часом Повітряні сили повідомляють про запуски РФ одночасно сотень дронів по українських містах і селах.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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