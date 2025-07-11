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Зеленський розповів, як фінансуватимуться 10 систем Patriot від США
23:13 10.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський розповів, як фінансуватиметься 10 систем протиповітряної оборони Patriot від США.
«З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot - запит щодо 10 систем і відповідного обсягу до цих систем. Німеччина готова оплатити - в мене є з ними домовленості - дві системи, Норвегія - одну, є двосторонні домовленості з прем'єром», - сказав він під час спілкування з журналістами.
Зеленський висловив сподівання, що коли Київ отримає чітку відповідь від виробника і США щодо дат, то доєднаються і інші європейські партнери.
«Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot. Наше завдання знайти ці гроші... ми вже маємо розуміння, звідки буде початок фінансування», - додав президент.
Водночас сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон хоче переконати союзників по НАТО надати Україні системи Patriot.
Днями ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні додаткову систему Patriot.
Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.
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