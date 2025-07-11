Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський розповів, як фінансуватимуться 10 систем Patriot від США

 

Президент України Володимир Зеленський розповів, як фінансуватиметься 10 систем протиповітряної оборони Patriot від США.

«З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot - запит щодо 10 систем і відповідного обсягу до цих систем. Німеччина готова оплатити - в мене є з ними домовленості - дві системи, Норвегія - одну, є двосторонні домовленості з прем'єром», - сказав він під час спілкування з журналістами.

Зеленський висловив сподівання, що коли Київ отримає чітку відповідь від виробника і США щодо дат, то доєднаються і інші європейські партнери.

«Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot. Наше завдання знайти ці гроші... ми вже маємо розуміння, звідки буде початок фінансування», - додав президент.

Водночас сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон хоче переконати союзників по НАТО надати Україні системи Patriot.

Днями ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні додаткову систему Patriot.

Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8232
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 48,9750
  0,1323
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3946  0,04 0,09 41,9631  0,00 0,00
EUR 48,7577  0,07 0,14 49,4127  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес