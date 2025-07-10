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АНАЛІТИКА

Мерц заявив про готовність купувати у США Patriot для ЗСУ

 

Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів Америки зенітно-ракетні системи Patriot для подальшої передачі їх Збройним силам України, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у четвер, 10 липня, під час Конференції з питань відновлення України (URC-2025), яка проходить у Римі.

"Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні", - сказав Мерц.

Він повідомив, що минулого тижня звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про поставки Patriot. "Американцям деякі з них потрібні самим, але у них їх багато. Питання про поставку ще не вирішене остаточно", - цитує канцлера Reuters.

Мерц - Путіну: "Ми не здамося"

Мерц пообіцяв продовжувати підтримку України: "Наша підтримка вашої країни непохитна". Він також нагадав, що Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. "Згоди не вистачає лише в однієї держави-члена. Я терміново закликаю Словаччину та її прем'єр-міністра відмовитися від опору", - цитує Мерца dpa.

Канцлер також закликав Трампа не залишати Європу: "Залишайтеся з нами та європейцями. Ми діємо в одному напрямку і прагнемо стабільного світового порядку".

Звертаючись до президента Росії Володимира Путіна, він заявив: "Ми не здамося".

Конференція з питань відновлення України проходить 10-11 липня у Римі. Це вже четверта подібна конференція - після конференцій у Лугано у 2022 році, у Лондоні у 2023 році та у Берліні у 2024 році.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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