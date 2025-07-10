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АНАЛІТИКА

Норвезька оборонна компанія відкриває філію в Україні

 

Норвезька оборонна компанія Radionor Communications відкриє сервісний центр в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін провів переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications. На зустрічі норвезьку делегацію очолював генеральний директор Radionor Communications Раймонд Сьодерхолм.

Заступник міністра оборони подякував народу та керівництву Норвегії, а також норвезькій компанії за підтримку у боротьбі з російською агресією.

Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання.

Вони також обговорили перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні.

"Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки. Нашою метою є покращити можливості безпілотних літальних апаратів та допомогти українській армії у навчанні з їх використання", - зауважив Сьодерхолм.

За словами Чуркіна, наявність представництва компанії на території України спростить обслуговування її продукції, дозволить фахово навчити цього українських військових, а отже зробить використання цих видів зброї максимально ефективним.
Ключові теги: Норвегія
 

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