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Норвезька оборонна компанія відкриває філію в Україні
17:19 10.07.2025 |
Норвезька оборонна компанія Radionor Communications відкриє сервісний центр в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін провів переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications. На зустрічі норвезьку делегацію очолював генеральний директор Radionor Communications Раймонд Сьодерхолм.
Заступник міністра оборони подякував народу та керівництву Норвегії, а також норвезькій компанії за підтримку у боротьбі з російською агресією.
Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.
Під час зустрічі сторони обговорили нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання.
Вони також обговорили перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні.
"Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки. Нашою метою є покращити можливості безпілотних літальних апаратів та допомогти українській армії у навчанні з їх використання", - зауважив Сьодерхолм.
За словами Чуркіна, наявність представництва компанії на території України спростить обслуговування її продукції, дозволить фахово навчити цього українських військових, а отже зробить використання цих видів зброї максимально ефективним.
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