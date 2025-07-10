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АНАЛІТИКА

Келлог оприлюднив бачення США щодо параметрів відновлення повоєнної України

 

Спецпредставник президента США Кіт Келлог від імені американської адміністрації пояснив, чого чекають Сполучені Штати від процесу повоєнного відновлення.

Про це він заявив у виступі на Ukraine recovery conference, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди"

Кіт Келлог підкреслив, що США є прибічниками масштабного інвестування в Україну після досягнення стабільного перемир'я, однак йдеться не лише про фінансові питання.

"Важливо, щоб за повним припиненням бойових дій невідкладно послідувало комплексне відновлення України", - наголосив він.

"США усвідомлюють, що відновлення України буде неймовірно значною і критичною задачею і матиме вплив на весь європейський регіон. Також ми розуміємо, що реконструкція України йде далеко за межі відбудови фізичної інфраструктури України, а передбачає вирішення соціальних та економічних наслідків війни", - заявив Келлог, підкресливши, що представляє офіційну позицію Сполучених Штатів, а не лише свою.

Серед іншого, США вимагатимуть повернення українських дітей, викрадених росіянами, наголосив Кіт Келлог.

"[Процес відновлення] включає безпечне повернення до України усіх біженців та гарантування повернення усіх незаконно вивезених українських дітей", - заявив він. Також він наголосив, що ветерани ЗСУ мають отримати допомогу для повноцінного повернення до українського суспільства. Також необхідно буде провести "комплексну операцію з розмінування" в Україні.

"В економічному сенсі... інвесторам потрібна впевненість у тому, що будь-яка мирна угода, якої ми досягнемо, є довгостроковою. Тому ми й не фокусуємося лише на тимчасовому перемир'ї", - додав він.
Ключові теги: США
 

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