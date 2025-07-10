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Келлог оприлюднив бачення США щодо параметрів відновлення повоєнної України
15:54 10.07.2025 |
Спецпредставник президента США Кіт Келлог від імені американської адміністрації пояснив, чого чекають Сполучені Штати від процесу повоєнного відновлення.
Про це він заявив у виступі на Ukraine recovery conference, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди"
Кіт Келлог підкреслив, що США є прибічниками масштабного інвестування в Україну після досягнення стабільного перемир'я, однак йдеться не лише про фінансові питання.
"Важливо, щоб за повним припиненням бойових дій невідкладно послідувало комплексне відновлення України", - наголосив він.
"США усвідомлюють, що відновлення України буде неймовірно значною і критичною задачею і матиме вплив на весь європейський регіон. Також ми розуміємо, що реконструкція України йде далеко за межі відбудови фізичної інфраструктури України, а передбачає вирішення соціальних та економічних наслідків війни", - заявив Келлог, підкресливши, що представляє офіційну позицію Сполучених Штатів, а не лише свою.
Серед іншого, США вимагатимуть повернення українських дітей, викрадених росіянами, наголосив Кіт Келлог.
"[Процес відновлення] включає безпечне повернення до України усіх біженців та гарантування повернення усіх незаконно вивезених українських дітей", - заявив він. Також він наголосив, що ветерани ЗСУ мають отримати допомогу для повноцінного повернення до українського суспільства. Також необхідно буде провести "комплексну операцію з розмінування" в Україні.
"В економічному сенсі... інвесторам потрібна впевненість у тому, що будь-яка мирна угода, якої ми досягнемо, є довгостроковою. Тому ми й не фокусуємося лише на тимчасовому перемир'ї", - додав він.
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