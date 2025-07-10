Фінансові новини
- |
- 10.07.25
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МЗС розповіло про досягнення у питанні Волинської трагедії перед днем пам’яті жертв у Польщі
11:58 10.07.2025 |
У Міністерстві закордонних справ напередодні дня, коли Польща вшановує пам'ять жертв Волинської трагедії, заявили про досягнення країн у співпраці щодо ексгумації, а також про пропозицію України відновити діяльність Українсько-польського форуму істориків.
Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, передає "Європейська правда".
У МЗС заявили, що в Україні розуміють чутливість теми Волинської трагедії в польському суспільстві. Водночас там наголосили, що МЗС виступає за "чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань".
Також там висловили сподівання на розважливість польських партнерів в оцінках подій спільного історичного минулого.
Останнім часом в Україні були проведені два загальнонаціональні круглі столи за участі провідних істориків та експертів з українсько-польських відносин.
"Вони засвідчили, що події Волинської трагедії були трагедією двох народів і потребують спільних об'єктивних оцінок на основі фахових досліджень усіх фактів та подій того періоду", - заявили у МЗС.
Також у МЗС відзначили конструктивну співпрацю у здійсненні пошукових та ексгумаційних робіт, належному впорядкуванні місць поховань і встановленні імен усіх загиблих.
Окрім цього, у зовнішньополітичному відомстві розповіли про те, що Україна також запропонувала відновити діяльність Українсько-польського форуму істориків, а також формату відкритого діалогу - Форуму партнерства - як важливих майданчиків для обміну думками та пошуку взаєморозуміння.
"Не можна забувати, що Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого. На жаль, деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях", - наголосили у заяві.
У МЗС наголосили: заради збереження єдності в захисті нашої свободи від спільного ворога, Росії, ми прагнемо вирішувати всі проблеми двосторонніх відносин в конструктивному дусі.
"Україна довела це конкретними кроками у попередні місяці. Був відновлений процес ексгумацій і конструктивний діалог з історичних питань. Розраховуємо, що ця робота триватиме без політизації", - підсумували у заяві.
Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам'ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.
Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.
У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.
У червні польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".
А в МЗС у відповідь на це тоді заявили, що таке рішення Польщі суперечить духу добросусідських відносин між країнами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маю сказати відверто: почався відкат реформ». Що буде з європейськими змінами в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
|Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
|Глава Єврокомісії оголосила про створення фонду відновлення України
|Антикорупціонер Шабунін заявив, що його перевели на фронт після критики влади
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Мерц закликав Україну не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС
|«Маю сказати відверто: почався відкат реформ». Що буде з європейськими змінами в Україні
|Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
|Глава Єврокомісії оголосила про створення фонду відновлення України
|Антикорупціонер Шабунін заявив, що його перевели на фронт після критики влади
|МЗС розповіло про досягнення у питанні Волинської трагедії перед днем пам’яті жертв у Польщі
Бізнес
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії