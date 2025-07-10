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АНАЛІТИКА

МЗС розповіло про досягнення у питанні Волинської трагедії перед днем пам’яті жертв у Польщі

 

У Міністерстві закордонних справ напередодні дня, коли Польща вшановує пам'ять жертв Волинської трагедії, заявили про досягнення країн у співпраці щодо ексгумації, а також про пропозицію України відновити діяльність Українсько-польського форуму істориків.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, передає "Європейська правда".

У МЗС заявили, що в Україні розуміють чутливість теми Волинської трагедії в польському суспільстві. Водночас там наголосили, що МЗС виступає за "чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань".

Також там висловили сподівання на розважливість польських партнерів в оцінках подій спільного історичного минулого.

Останнім часом в Україні були проведені два загальнонаціональні круглі столи за участі провідних істориків та експертів з українсько-польських відносин.

"Вони засвідчили, що події Волинської трагедії були трагедією двох народів і потребують спільних об'єктивних оцінок на основі фахових досліджень усіх фактів та подій того періоду", - заявили у МЗС.

Також у МЗС відзначили конструктивну співпрацю у здійсненні пошукових та ексгумаційних робіт, належному впорядкуванні місць поховань і встановленні імен усіх загиблих.

Окрім цього, у зовнішньополітичному відомстві розповіли про те, що Україна також запропонувала відновити діяльність Українсько-польського форуму істориків, а також формату відкритого діалогу - Форуму партнерства - як важливих майданчиків для обміну думками та пошуку взаєморозуміння.

"Не можна забувати, що Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого. На жаль, деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях", - наголосили у заяві.

У МЗС наголосили: заради збереження єдності в захисті нашої свободи від спільного ворога, Росії, ми прагнемо вирішувати всі проблеми двосторонніх відносин в конструктивному дусі.

"Україна довела це конкретними кроками у попередні місяці. Був відновлений процес ексгумацій і конструктивний діалог з історичних питань. Розраховуємо, що ця робота триватиме без політизації", - підсумували у заяві.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам'ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.

У червні польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

А в МЗС у відповідь на це тоді заявили, що таке рішення Польщі суперечить духу добросусідських відносин між країнами.
Ключові теги: Польща
 

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