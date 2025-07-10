США відновили постачання деякої зброї Україні після паузи Пентагона — медіа

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання частини зброї до України через тиждень після того, як Пентагон наказав призупинити передачу.

Про це пишуть Associated Press та Reuters із посиланням на американських чиновників.

Серед зброї, що прямує до України, є 155-мм боєприпаси та високоточні керовані ракети GMLRS.

Чиновники не уточнили, скільки зброї відправили та чи була партія повною. Також незрозуміло, чому останні партії містили лише артснаряди та ракети, і чи було ухвалене рішення щодо відновлення постачання іншої зброї.

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Американські медіа 1 липня повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після огляду запасів.

Кореспондент PBS News Нік Шифрін заявив, що, окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

4 липня американський лідер Дональд Трамп зідзвонився з українським колегою Володимиром Зеленським. Axios писало, що 40-хвилинна розмова здебільшого була присвячена потребам України в протиповітряній обороні. За даними видання, Трамп сказав, що США хочуть допомогти Україні з ППО через зростання російських атак.

А вже 8 липня Трамп оголосив, що його країна надішле Україні додаткове озброєння.

Нагадаємо, останній пакет допомоги на 500 млн доларів США оголосили ще в січні за каденції президента Джо Байдена. У березні повідомлялося, що Україна отримала 90% зброї, яку виділив попередній президент США.