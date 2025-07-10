Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС виділить України черговий транш ERA цього тижня - єврокомісар

 

Європейський Союз цього тижня виділить Україні в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) загальним обсягом $50 млрд, яка фінансується за рахунок заморожених російських активів, черговий транш у розмірі EUR1 млрд, повідомив член Єврокомісії (ЄК) з економіки Валдіс Домбровскіс.

"З боку ЄС в рамках цієї ініціативи вже виділено EUR7 млрд, а наступний транш планується виділити цього тижня", - сказав він на панельній дискусії "No Security - No Recovery", організованій Фондом Пінчука та YES на полях URC2025 в Римі в середу.

Домбровскіс також нагадав, що затверджена цього року ініціатива ReArm Europe дозволяє мобілізувати до EUR800 млрд для зміцнення оборонних можливостей та оборонної промисловості Євросоюзу і це також зміцнить безпекові можливості і для України.

"Є також сигнали від держав-членів ЄС, зокрема від нового керівництва Німеччини, яке оголосило про великі оборонні програми, а також оголосило про намір закупити додаткові системи протиповітряної оборони для України, що є чітким і сильним сигналом", - додав єврокомісар.

Він також підкреслив необхідність продовжувати чинити постійний економічний і політичний тиск на Росію та посилювати його, бо впевнений, що ці зусилля приносять плоди - російська економіка стикається з труднощами.

"Росія відкрито говорить про вторгнення в інші європейські країни, тому ми повинні зробити все, щоб підтримати Україну, як заради суверенітету та свободи України, так і заради нашої власної безпеки", - наголосив Домбровскіс.

Представник Латвії в Єврокомісії зазначив, що в цьому році 80-та річниця з дня укладення Ялтинської угоди, якою Сполучені Штати, Велика Британія та Радянський Союз розділили Європу майже на 50 років, а західні демократії, перебуваючи під тиском, пожертвували суверенітетом менших країн, у тому числі країн Балтії, перед обличчям радянської експансії.

"Ми винесли важливі уроки з цієї історичної несправедливості, і вони досі впливають на наше бачення сьогодення. Саме це є однією з причин, чому ми твердо підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії та на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, адже це єдина система безпеки, яка може забезпечити тривалий мир і стабільність", - підсумував єврокомісар.

У березні цього року Домбровскіс повідомив, що в цей рік ЄС планує виділити Україні EUR30,5 млрд, зокрема EUR12,5 млрд за програмою Ukraine Facility та EUR18 млрд за механізмом ERA: перші EUR3 млрд було виділено в січні, в березні-листопаді по EUR1 млрд щомісячно та у грудні EUR6 млрд.

Програма розширеного фінансування EFF з МВФ передбачає, що Україна цього року отримає за механізмом ERA $39,4 млрд після $1 млрд в минулому році, наступного року фінансування скоротиться до $2,4 млрд. За даними Мінфіна, за перше півріччя цього року країни G7 та ЄС через механізм ERA надали $17,6 млрд.

Агентство Bloomberg 9 липня повідомило із посиланням на поінформовані джерела, що ЄС для довгострокової підтримки України розглядає можливість створення фонду на EUR100 млрд як частину семирічного бюджету Союзу, який представлять у липні. У разі схвалення країнами-членами фінансування розпочнеться у 2028 році, тоді як поточна програма підтримки ЄС Ukraine Facility обсягом EUR50 млрд розрахована на 2024-2027 роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7745
  0,0717
 0,17
EUR
 1
 48,8427
  0,2136
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3568  0,06 0,15 41,9632  0,04 0,09
EUR 48,6876  0,14 0,28 49,4264  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,13 0,31 41,7750  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес