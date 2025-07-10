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Єврокомісарка з розширення Кос ставить завдання вступу України в ЄС в 2029 році
09:01 10.07.2025 |
Вступ України до Європейського Союзу у 2030 році є реалістичним, вважає Єврокомісарка з розширення Марта Кос та заявляє, що ставить собі задачу досягти цієї мети навіть раніше - у 2029 році.
"Я кажу 2029 рік, бо мій мандат (єврокомісарки) закінчується в 2029 році. Я зроблю все, що в моїх силах", - сказала вона на панельній дискусії "No Security - No Recovery", організованій Фондом Пінчука та YES на полях URC2025 в Римі в середу.
Єврокомісарка з розширення підкреслила, що обидві сторони в переговорах займають доволі жорсткі позиції, але просуваються вперед.
Вона визнала проблеми, що виникли на шляху до відкриття переговорів про членство, але запевнила, що після того, як всі 27 країн ЄС прийняли рішення, що Україна є кандидатом, після початку процесу, його буде завершено.
"Я не знаю, чи зможе Україна стати членом НАТО і коли, але я знаю, що Україна буде членом Європейського Союзу", - зазначила Кос.
На її думку, Європейський Союз завжди був найсильнішим під час найважчих криз, тож зможе показати, на що здатний.
Кос наголосила, що Європейська комісія підтримує вступ України тому, що Україна вже робить внесок у безпеку ЄС.
"Ми підтримуємо вас, тому що з вами і всім процесом розширення ми робимо процес, який є набагато більшим, ніж розширення - це об'єднання Європи на основі цінностей, в які ми віримо. І допомога Україні, Молдові та країнам Західних Балкан у вступі до ЄС сприяє побудові набагато сильнішої Європи, ніж будь-коли раніше", - підсумувала єврокомісарка.
Як повідомлялося, процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.
Після призначення восени 2024 року Кос в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" прогнозувала, що переговорний кластер 1 "Основи процесу вступу в ЄС" (Fundamentals) з Україною може бути відкрито в першій половині 2025 року, найімовірніше, у квітні-травні.
Пізніше вона висловлювала сподівання, що у першому півріччі вдасться відкрити три кластери, а ще три - до кінця року. Але поки що цього не сталося через блокування цього процесу Угорщиною.
Президент і прем'єр України заявляли про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п'яти років - до 2030 року.
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