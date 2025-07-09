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АНАЛІТИКА

Україна синхронізувала з ЄС ще три пакети санкцій щодо РФ

 

Президент України Володимир Зеленський своїми указами увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 8 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідні три документи були оприлюднені на сайті Офісу президента увечері у вівторок, 8 липня. Контроль за виконанням рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО. Таким чином Україна синхронізувала з ЄС три останні пакети обмежувальних заходів щодо Росії, уточнив радник президента України Владислав Власюк.

За його словами, 15-й пакет санкцій охопив осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. "Серед фігурантів - російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні "Охмадит", та виробник бойових роботів ТОВ "Гуміч", - наводить його слова пресслужба ОП.

Водночас 16-й пакет стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини й інших країн. До переліку увійшли Центр "ВОЇН", що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і ТОВ "Південний флот", яке перевозить російську нафту тіньовим флотом.

17-й пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловськ" і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії, вказав Власюк.

Зеленський: Докази того, що КНР постачає РФ компоненти - у дронах

У вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що санкційна робота в Україні триває та нагадав про запровадження ще одного пакета обмежувальних заходів - щодо компаній із Китаю, які постачають компоненти для виробництва зброї в РФ, зокрема ударних дронів типу Shahed.

"Чіткі докази цього є. Деталі знаходять у збитих "шахедах". Ми будемо говорити про це також із нашими партнерами - щоб вони підтримували українські санкції. Є й нове рішення щодо синхронізації європейських санкцій у нашій юрисдикції - ще три пакети санкцій ЄС повністю чинні в Україні. Будемо й надалі зміцнювати наш тиск", - заявив президент України.

Наприкінці червня Зеленський заявив про повну синхронізацію 13 та 14 пакетів санкцій ЄС щодо РФ. Перед цим він підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про синхронізацію з партнерами санкційної політики щодо Росії. У цьому рішенні РНБО вказується, що його метою є забезпечення "максимально жорстких наслідків" для РФ за агресію проти України. Воно передбачає, що Кабінет міністрів, Служба безпеки (СБУ) та Національний банк (НБУ) мають забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України санкцій, які були затверджені міжнародними партнерами.

Такі обмежувальні заходи мають бути подані на розгляд РНБО та затверджені не пізніше, ніж на 15-й день після того, як відповідне рішення держави-партнера або об'єднання держав набере чинності.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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