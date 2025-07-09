Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський затвердив склад української делегації на Конференцію з відновлення в Римі на чолі зі Свириденко

23:58 08.07.2025 |

Політика

 

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко очолить делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка пройде в Римі 10-11 липня.

Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського №94/2025-рп від 8 липня опубліковано на сайті голови держави.

Главі делегації забезпечити під час Конференції з питань відновлення України (URC 2025) координацію роботи делегації України з визначення пріоритетних заходів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також у встановленому порядку подальшу координацію впровадження відповідних пріоритетних заходів", - йдеться в тексті документу.

До складу делегації також включені віце-прем'єр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина та віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Крім того, до делегації увійшли міністри енергетики Герман Галущенко, оборони Рустем Умєров, фінансів Сергій Марченко, аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, закордонних справ Андрій Сибіга, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Свириденко має право вносити зміни до складу делегації, залучати до участі в її роботі експертів, радників, технічних працівників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4204  0,09 0,21 42,0026  0,08 0,18
EUR 48,8256  0,03 0,06 49,5152  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,09 0,23 41,9050  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес