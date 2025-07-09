Сибіга підтвердив заплановану заміну послів України в США і низці інших країн

Президент України Володимир Зеленський має намір зняти надзвичайного і повноважного посла України в США Оксану Маркарову з посади, яку вона обіймає з 25 лютого 2021 року, а також замінити всіх послів України в країнах "великої сімки" та "великої двадцятки", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Оксана Маркарова - одна з наших найбільш успішних послів, надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджу, що бачення президента України - здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі - трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному ", - заявив Сибіга в інтерв'ю Українському радіо у вівторок, відповідаючи на запитання про можливі призначення нових послів України.

При цьому він зазначив, що "відразу після указу, після призначення потрібно бути готовим до повернення, тому що це, ще раз повторюся, прерогатива президента."

За його словами, буде близько 20 президентських указів про заміну послів України після запланованої на 21 липня наради. "Ми готуємо нараду послів для того, щоби підбити підсумки. Безумовно, будуть кадрові рішення, це прерогатива президента України. Напевно, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ", - сказав Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський має намір зняти надзвичайного і повноважного посла України в США Оксану Маркарову з посади, яку вона обіймає з 25 лютого 2021 року, а також замінити всіх послів України в країнах "великої сімки" та "великої двадцятки", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Оксана Маркарова - одна з наших найбільш успішних послів, надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджу, що бачення президента України - здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі - трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному ", - заявив Сибіга в інтерв'ю Українському радіо у вівторок, відповідаючи на запитання про можливі призначення нових послів України.

При цьому він зазначив, що "відразу після указу, після призначення потрібно бути готовим до повернення, тому що це, ще раз повторюся, прерогатива президента."

За його словами, буде близько 20 президентських указів про заміну послів України після запланованої на 21 липня наради. "Ми готуємо нараду послів для того, щоби підбити підсумки. Безумовно, будуть кадрові рішення, це прерогатива президента України. Напевно, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ", - сказав Сибіга.