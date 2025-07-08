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«Роками не розслідувалися»: Офіс генпрокурора закрив 20% кримінальних справ щодо бізнесу

18:39 08.07.2025 |

Політика

 

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розповів про перші результати аудиту кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом. З 20000 таких кримінальних проваджень Офіс генерального прокурора вже закрив 3756.

Про це він повідомив 8 липня.

"Формально ці провадження мали пояснення, проте - вони роками не розслідувалися; вони не містили об'єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті - вони не мали судової перспективи", - зазначив Кравченко.

За його словами, у понад 4700 інших провадженнях призначені експертизи; 120 скеровано до суду.

Щодо решти кримінальних справ "робота триває".

За матеріалами: Економічна правда
 

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