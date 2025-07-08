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Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується
16:01 08.07.2025 |
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що РФ готова до третього раунду переговорів у Туреччині, а також прокоментував можливість саміту лідерів України, Росії, США та Туреччини, повідомляє портал memurlar.net у вівторок.
За словами Фідана, "найближчим до миру моментом для Росії та України були переговори в Стамбулі". Він зазначив, що Росія готова до третього раунду переговорів, а відповідь України ще очікується.
Він також прокоментував можливий саміт лідерів, зазначивши, що "новим" у саміті лідерів є те, що на відміну від минулого, ніхто, включаючи Путіна, не бачить проблеми в тому, щоб зібратися разом зі своїми нинішніми партнерами.
"Немає жодних проблем з тим, щоб пани Трамп, Путін, Зеленський і наш президент (Ердоган - ІФ-У) зібралися разом", - сказав Фідан.
Як повідомлялось, 2 червня Фідан прокоментував другий раунд переговорів між Україною та РФ у Стамбулі, зазначивши, що "Переговори пройшли в конструктивній атмосфері, і сторони зробили крок вперед у питаннях, узгоджених на першій зустрічі. У сфері гуманітарних обмінів вони домовилися про нові категорії та більшу кількість обмінів", - написав Фідан у соцмережі Х, згадавши також про "обмін меморандумами" і підготовку до зустрічі лідерів.
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