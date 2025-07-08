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ЗМІ: Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити
13:41 08.07.2025 |
Президент Володимир Зеленський повідомив посолці України в США Маркаровій про свій намір її звільнити. Втім запропонував залишитись в команді після цього.
Про це Суспільному розповіло джерело в Офісі президента.
За інформацією нашого співрозмовника, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене.
Заміну нинішньої посолки в США Оксани Маркарової Зеленський обговорив з Трампом під час останньої телефонної розмови. Він назвав кількох кандидатів на цю посаду: чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Умєрова, віцепрем'єрку та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину та міністра енергетики Германа Галущенка. Про це вчора повідомила агенція Bloomberg та підтвердили Суспільному два поінформовані джерела.
Водночас цього ж дня Стефанішина сказала в телемарафоні Єдині новини, що можливе призначення на посаду посолки у США з нею ніхто не обговорював.
Раніше ми повідомляли, що у команді президента розглядають можливість заміни премʼєр-міністра Шмигаля та деяких міністрів. Головна претендентка на крісло голови уряду - перша віцепремʼєрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.
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