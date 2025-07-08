Євросоюз терміново шукає мільярди для України на наступний рік, обговорюють три варіанти, – FT

Єврокомісія терміново вивчає шляхи покриття дефіциту бюджету України на 2026 рік, який може сягнути $19 мільярдів, з урахуванням зменшення підтримки від США та ослаблення надій на припинення вогню з Росією.

Наразі Європейська комісія обговорює три варіанти фінансування України у наступному році з країнами-членами ЄС, пише Financial Times із посиланням на кілька джерел.

"Зростає занепокоєння щодо наступного року, багато зацікавлених сторін, які робили ставку на угоду про припинення вогню цього року, змушені переглядати свої витрати, усвідомлюючи, що існує діра, незалежно від того, як вони спробують її зменшити", - розповів виданню високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах з Києвом.

Інший європейський дипломат зауважив, що Єврокомісія має на меті забезпечити потреби України у додатковому фінансуванні до зими, особливо враховуючи невизначені перспективи подальшої військової підтримки США.

Для цього наразі розглядають три варіанти.

Одна з пропозицій , яку розглядає Єврокомісія, полягає в тому, щоб спрямувати військову підтримку Україні у вигляді двосторонніх грантів, які враховувалися б у показниках національних оборонних витрат.

Це сприятиме досягненню подвійної мети - наближенню до виконання зобов'язань у межах НАТО щодо збільшення національних оборонних витрат до 5% ВВП, одночасно надаючи підтримку Україні.

"Замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б співфінансувати українські збройні сили, розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для посилення континентальної безпеки", - йшлося у пропозиції української влади союзникам із G7.

Єврокомісія мала обговорити цей та інші варіанти з міністрами фінансів ЄС у понеділок увечері, повідомили два джерела.

"Очевидно, що військова підтримка України, яку надають держави-члени, - це кошти не лише для оборони України, а й для оборони Європи, і частина з них, звичайно, буде врахована як витрати на оборону", - зауважив один з європейських дипломатів.

Другий варіант - наблизити виплати за чинною програмою ERA "Великої сімки" на суму $50 мільярдів, яка передбачає надання позик Україні, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Однак у такому випадку Україна все ще потребуватиме додаткового фінансування у розмірі щонайменше $8 млрд на 2026 рік, якщо війна не зупиниться. Якщо виплати за програмою ERA не наблизити, то дефіцит фінансування може сягнути $19 мільярдів.

Ще одним варіантом може бути отримання більшого прибутку від заморожених російських коштів шляхом їх реінвестування в більш ризиковані активи, одночасно розробляючи спосіб розподілу ризиків на випадок потенційно більших втрат, щоб розділити цю відповідальність з Бельгією, де знаходиться більшість активів.

"Ми вивчаємо ці варіанти, включаючи можливість подальшого використання іммобілізованих активів Росії", - заявив минулого місяця комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Документ передбачає два сценарії розвитку подій в Україні . Один сценарій передбачає можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року, заснований на показниках макропрогнозу економічного і соціального розвитку України на наступні три роки.

Водночас документ містить припущення і продовження повномасштабної агресії РФ проти України. Згідно з другим сценарієм, наступного року видатки на сектор безпеки і оборони будуть становити не менше, аніж в 2025 році (з урахуванням змін до держбюджету).