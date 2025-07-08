Фон дер Ляєн: ми не можемо прийняти, що Китай сприяє воєнній економіці Росії

Для майбутнього стосунків Європейського Союзу та Китаю визначальним стане ставлення китайської сторони до війни Росії проти України, адже підтримка Китаєм Росії є неприйнятною для ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на дебатах "Стосунки ЄС та Китаю" у Європарламенті у Страсбурзі 8 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Урсула фон дер Ляєн констатувала, що Китай підтримує військову економіку Росії, та наголосила, що ставлення Китаю до війни в Україні стане вирішальним для побудови майбутньої взаємодії з Євросоюзом.

"Ми знаємо, що непохитна підтримка Росії з боку Китаю спричиняє зростання нестабільності та небезпеки для Європи. Ми можемо сказати, що Китай фактично сприяє воєнній економіці Росії, і ми не можемо цього прийняти", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що завжди наголошувала: "те, як Китай взаємодіє з війною Путіна, буде визначальним чинником для майбутніх відносин ЄС і Китаю".

"Якщо Китай заявляє, що захищає міжнародний порядок, заснований на правилах, то він має однозначно засудити грубе порушення Росією суверенітету України, її територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів - і діяти відповідно", - переконана очільниця Єврокомісії.

Також вона додала, що, якщо Китай заявляє, що захищає багатосторонність, то він має поважати правила та принципи міжнародної торгівлі, закріплені у рамках СОТ.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку травня 2025 року китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами ЄС.

Тим не менш, вже у червні ЄС оголосив, що китайські компанії будуть виключені з участі в державних закупівлях обсягом понад 5 мільйонів євро - через систематичну дискримінацію європейських компаній та бар'єрів на ринку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно застеріг, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.