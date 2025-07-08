Британія наклала нові санкції проти РФ за використання хімічної зброї в Україні

Велика Британія 7 липня оновила список осіб, проти яких запровадила санкції через використання хімічної зброї, додавши до нього двох людей та одну організацію з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать зміни на сайті британського уряду.

Під санкції Британії потрапив російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії, а також начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Алексей Ртіщев і його заступник Андрей Марченко.

Як пояснила британська сторона, Науково-дослідний інститут прикладної хімії надав російській армії ручні хімічні гранати, які ті використовували проти військових Сил оборони України.

А Ртіщев та Марченко "брали участь у передачі та використанні хімічної зброї в Україні", ідеться в поясненні уряду Британії.

У жовтні 2024 року Британія вже запроваджувала санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв'язку із застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.

Нещодавно стало відомо, що нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України.