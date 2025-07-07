Фінансові новини
- |
- 07.07.25
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Нідерландські F-35 захищатимуть шляхи постачань допомоги Україні в Польщі
15:57 07.07.2025 |
Нідерланди восени відправлять свої винищувачі F-35 для патрулювання повітряного простору Польщі, й зокрема для захисту шляхів постачань допомоги Україні.
Про це в Х повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, інформує "Європейська правда".
Таким чином нідерландські F-35 приєднаються до Норвегії, яка раніше оголосила про розгортання своїх винищувачів у Польщі.
"З вересня нідерландські винищувачі F-35 разом із Норвегією будуть патрулювати повітряний простір НАТО в Польщі. Таким чином ми триматимемо Росію на відстані та захищатимемо шляхи постачань до України", - написав Брекельманс.
Нагадаємо, з грудня 2024 року для прикриття аеропорту у польському Жешуві задіяні норвезькі NASAMS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США
|ЗМІ: Трамп відправляє Келлога у Рим на конференцію з відновлення України
|Трамп про дзвінок із Зеленським: Була стратегічна розмова
|Трамп після розмов із путіним і Зеленським заявив, що не знає, чи зможе припинити війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Нідерландські F-35 захищатимуть шляхи постачань допомоги Україні в Польщі
|Bloomberg: Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США
|ЗМІ опублікували «таємний запит» України на німецьку зброю
|ЗМІ: Трамп відправляє Келлога у Рим на конференцію з відновлення України
|Трамп про дзвінок із Зеленським: Була стратегічна розмова
|Трамп після розмов із путіним і Зеленським заявив, що не знає, чи зможе припинити війну
Бізнес
|Штучний інтелект їсть мегавати: дата-центри Google споживають рекордну кількість електроенергії
|Reuters: авіаційні крісла стали вузьким місцем у виробництві літаків
|Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
|Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди
|Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів