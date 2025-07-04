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Німеччина підтвердила "інтенсивні переговори" зі США щодо Patriot для України
14:28 04.07.2025 |
Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot на тлі того, що Росія продовжує свої масовані атаки, а Вашингтон призупинив поставки деяких озброєнь українським Силам оборони.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, якого цитує Bloomberg.
На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю систем Patriot для Києва, Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.
"Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори", - сказав він.
Раніше таблоїд Bild повідомляв, що в уряді Німеччини зараз працюють над екстреним рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони та достатньою кількістю ракет-перехоплювачів.
Крім того, Володимир Зеленський розраховує у розмові з президентом США Дональдом Трампом порушити питання продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема ракет PAC-3 для систем Patriot.
Також президент заявляв, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
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