Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина підтвердила "інтенсивні переговори" зі США щодо Patriot для України

 

Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot на тлі того, що Росія продовжує свої масовані атаки, а Вашингтон призупинив поставки деяких озброєнь українським Силам оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, якого цитує Bloomberg.

На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю систем Patriot для Києва, Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

"Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори", - сказав він.

Раніше таблоїд Bild повідомляв, що в уряді Німеччини зараз працюють над екстреним рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони та достатньою кількістю ракет-перехоплювачів.

Крім того, Володимир Зеленський розраховує у розмові з президентом США Дональдом Трампом порушити питання продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема ракет PAC-3 для систем Patriot.

Також президент заявляв, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7341
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 49,1210
  0,0548
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3370  0,00 0,01 41,9444  0,03 0,07
EUR 48,8211  0,02 0,05 49,5726  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,09 0,22 41,7900  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес