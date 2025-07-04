РФ дедалі частіше застосовує хімзброю в Україні - розвідки ФРН та Нідерладнів

Росія дедалі частіше застосовує в Україні хімічну зброю, повідомили у п'ятницю, 4 липня, у спільній заяві Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) та два нідерландських розвідувальних агентства - Служба військової розвідки та безпеки (MIVD) і Служба загальної розвідки і безпеки (AIVD).

"Вже було відомо, що Росія використовує сльозогінні гази в Україні, але MIVD, AIVD та BND тепер можуть підтвердити, що Росія також використовує хлорпікрин, більш потужну хімічну речовину, яка може бути смертельною при використанні у високих концентраціях у закритих приміщеннях", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті міноборони Нідерландів.

Розвідки наголосили, що використання хлорпікрину є серйозним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) від 1993 року, яка забороняє використання цього легеневого агента за будь-яких умов. Хлорпікрин, відомий ще з часів Першої світової війни, є задушливою речовиною, яка подразнює дихальні шляхи, ніс, горло і особливо легені, викликає нудоту та розлад шлунку, а симптоми можуть тривати тижнями. Ця речовина входить до списків заборонених хімічних речовин Організації заборони хімічної зброї (ОЗХЗ

) - до Списку 3, тоді як найбільш небезпечні речовини входять до Списку 1.

Глава міноборони Нідерландів: Це абсолютно неприйнятно

Як наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, застосування Росією хімречовин є "систематичним та у великих масштабах", що "абсолютно неприйнятно і ще раз демонструє жорстокість агресора, з яким доводиться стикатися Україні". "Зниження порогу для використання цього типу зброї становить небезпеку не лише для України, а й для решти Європи та світу. Це вимагає посилення санкцій, ізоляції Росії та незмінної військової підтримки України", - цитує Брекельманса пресслужба міноборони Нідерландів.

Міноброни України: РФ здійснила понад 9 тисяч хімічних атак

Нідерландське оборонне відомство з посиланням на міністерство оборони України повідомляє, що Росія здійснила більше дев'яти тисяч хімічних атак на українські війська з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. За даними України, було зафіксовано щонайменше три смерті, які можна безпосередньо пов'язати з впливом хімічної зброї.

Опосередковано застосування Росією хімічної зброї призвело до набагато більшої кількості жертв серед українських військових, оскільки такі речовини змушують їх виходити з укриття, і це дає змогу застосовувати до них звичайну зброю.