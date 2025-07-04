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Демократи у Сенаті розпочинають розслідування щодо призупинення Трампом санкцій проти Росії - ЗМІ
10:45 04.07.2025 |
Троє сенаторів-демократів заявили в четвер, що розпочинають розслідування щодо більш ніж п'ятимісячної паузи адміністрації Трампа в застосуванні нових санкцій проти Росії, пов'язаних з її війною в Україні, повідомляє The Hill.
"Замість того, щоб вжити очевидних заходів для тиску на агресорів, президент Трамп нічого не робить, і ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення війни", - наголосили у спільній заяві сенатори Джин Шахін (Нью-Гемпшир), Елізабет Уоррен (Массачусетс) і Кріс Куонс (Делавер).
Відсутність нових санкцій, пишуть законодавці, лише дозволяє президенту Росії Володимиру Путіну продовжувати свою атаку на Україну, навіть незважаючи на те, що Трамп неодноразово заявляв, що швидко покладе край війні.
"Американці повинні запитати себе, чому президент, який заявляє, що хоче покласти край великій війні, натомість дозволяє агресору безкарно діяти", - пишуть вони. "Окрім припинення ключової допомоги Україні, президент Трамп вже п'ять місяців блокує регулярне оновлення наших санкцій та експортного контролю, що дозволяє зростаючій хвилі ухильників у Китаї та в усьому світі продовжувати постачати російську військову машину".
Невикористання таких існуючих інструментів "заохочує Путіна продовжувати боротьбу", додають вони.
Як пише видання, розслідування проводиться після того, як минулого місяця Пентагон наказав призупинити поставки до України деяких засобів протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів, про що стало відомо цього тижня.
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