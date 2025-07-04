Росія встановила новий рекорд обстрілів - 550 безпілотників та ракет - ПС

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 478 із 550 задіяних ворогом засобів повітряного нападу, повідомляєТелеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ за результатами російської атаки у ніч на День незалежності США 4 липня (з 18:00 3 липня).

Попередній рекорд - 537 засобів повітряного нападу, з яких було збито 475, був встановлений в ніч на неділю, 29 червня.

В цей раз, за даними ПС, ворог атакував 539 (29 червня - 477) ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф. Понад 330 (250) з них становили "шахеди".

Окрім того, була запущена одна аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, шість балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" із Брянської області та чотири крилаті ракети "Іскандер-К" із Курської та Воронезької областей.

За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 (475) засобів повітряного нападу противника, 270 (240) збито вогневими засобами, 208 (226) - локаційно втрачені:

- 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях (дев'ять ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.