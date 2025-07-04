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Коаліція дронів: ще дві країни приєдналися до допомоги Україні
09:35 04.07.2025 |
Лави Коаліції дронів, яка надає військову допомогу Україні у сфері безпілотних технологій та систем, збільшилися. До коаліції 3 липня увійшли Бельгія та Туреччина.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністерство оборони Латвії.
"На засіданні керівного комітету міжнародної коаліції з питань дронів у Ризі було підтримано бажання Бельгії та Туреччини приєднатися до міжнародної коаліції з питань дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія", - сказано у повідомленні.
У міністерстві додали, що коаліція, таким чином, зараз нараховує вже 20 країн, які надають Україні військову допомогу за цим напрямком. У 2025 році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2,75 мільярда євро та внесли 180 мільйонів до спільного фонду закупівель, який очолює Велика Британія.
"Ці кошти призначені для централізованих закупівель технологій дронів Коаліцією дронів, а також для національної підтримки кожної країни коаліції", - додали у міністерстві.
Коаліція дронів: що це таке
Коаліцію дронів було створено у лютому 2024 року в рамках роботи Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") та Ради Україна-НАТО. Завдання коаліції - забезпечити Україну системами радіоелектронної боротьби та розвідки, а також безпілотниками.
Станом на липень 2025 року до коаліції входять:
Латвія;
Велика Британія;
Україна;
Австралія;
Бельгія;
Чехія;
Данія;
Франція;
Естонія;
Італія;
Нова Зеландія;
Канада;
Литва;
Люксембург;
Нідерланди;
Норвегія;
Польща;
Туреччина;
Німеччина;
Швеція.
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