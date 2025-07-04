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Артур Еш
ЗМІ: ЄС подолав опір 18-му пакету санкцій з боку Словаччини
23:49 03.07.2025 |
Наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути незабаром ухвалений після того, як ЄС надав Словаччині необхідні запевнення щодо енергетики.
Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
За словами Джозвяка, "Словаччина, схоже, отримала потрібні їй запевнення від Європейської комісії щодо поступової відмови від російської енергетики до 2027 року".
"Це може призвести до ухвалення наступного пакета санкцій (18-го) проти Росії вже незабаром", - додав він.
Редактор "Радіо Свобода" уточнив, що Угорщина - яка традиційно гальмує ухвалення рішень на підтримку України на рівні ЄС - наразі не висловлювала відкритих заперечень щодо нового пакета санкцій.
Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.
Минулого тижня з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо особисто поговорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, але й після цього він продовжив виступати проти нового пакета санкцій.
Тож на засіданні послів ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії не був затверджений.
Втім, як писала "ЄвроПравда", думка Словаччини ще може змінитися. У приватних розмовах з "ЄвроПравдою" європейські посадовці висловлювали впевненість: за лічені дні зі Словаччиною буде угода і санкції розблокують.
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