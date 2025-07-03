Кіберексперти ЄС допомагатимуть Україні в разі масштабних атак

Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Так, у разі масштабних кібератак Україна зможе скористатися підтримкою від експертів ЄС.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Так, очільник відомства Михайло Федоров підписав зміни до Угоди про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027). З боку ЄС документ підписав керівник генерального директорату Єврокомісії «Коннект».

Ці зміни дадуть Україні змогу отримати доступ до Резерву кібербезпеки ЄС. Так, у разі серйозних кібератак на важливу інфраструктуру Україна зможе скористатися підтримкою від мережі сертифікованих експертів ЄС у сфері кіберзахисту.

Вони зможуть оперативно втрутитися, допомогти зупинити атаку, захистити інформацію і відновити роботу систем.

У відомстві додали, що така співпраця з ЄС не лише посилить національну безпеку України, а й допоможе захистити сервіси, якими щодня користуються мільйони українців.