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АНАЛІТИКА

Кіберексперти ЄС допомагатимуть Україні в разі масштабних атак

 

Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Так, у разі масштабних кібератак Україна зможе скористатися підтримкою від експертів ЄС.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Так, очільник відомства Михайло Федоров підписав зміни до Угоди про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027). З боку ЄС документ підписав керівник генерального директорату Єврокомісії «Коннект».

Ці зміни дадуть Україні змогу отримати доступ до Резерву кібербезпеки ЄС. Так, у разі серйозних кібератак на важливу інфраструктуру Україна зможе скористатися підтримкою від мережі сертифікованих експертів ЄС у сфері кіберзахисту.

Вони зможуть оперативно втрутитися, допомогти зупинити атаку, захистити інформацію і відновити роботу систем.

У відомстві додали, що така співпраця з ЄС не лише посилить національну безпеку України, а й допоможе захистити сервіси, якими щодня користуються мільйони українців.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: ЄС
 

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