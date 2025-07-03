У Білому домі є внутрішній розкол щодо військових постачань Україні - республіканець МакКол

Почесний голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл МакКол (Республіканська партія) заявляє про внутрішній розкол у Білому домі з питання військової підтримки України і що рішення про призупинку постачання деяких видів зброї до України приймалося без консультацій, повідомляє у четвер видання Politico.

"Я думаю, що все це прийняв директор з питань політики Міністерства оборони, цей хлопець Колбі (заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі - ІФ-У). У нас по суті немає радника з національної безпеки... Я навіть не впевнений, що з Рубіо (державний секретар США Марко Рубіо - ІФ-У) консультувалися з цього питання... У Білому домі є внутрішній розкол", - сказав представник Майкл Маккол (республіканець від Техасу).

Видання відзначає, що рішення Пентагону зупинити постачання зброї до України здивувало навіть людей, які зазвичай добре поінформовані про такі питання, включаючи членів Конгресу, чиновників Державного департаменту та ключових європейських союзників, за словами шести осіб, знайомих із ситуацією. Зокрема, несподіваний крок у понеділок викликав занепокоєння та розчарування, зокрема серед високопоставлених республіканців. Вони зазначили, що рішення про припинення поставок зброї до України, схоже, було прийнято без належної координації всередині адміністрації президента США, коли Дональд Трамп, здавалося, потеплішав з ідеєю надіслати більше допомоги для захисту України від російських бомбардувань.

Повідомляється, що республіканець від Пенсільванії Браян Фіцпатрік, який входить до складу Комітету з розвідки Палати представників, у вівторок написав Трампу з проханням про екстрений брифінг від Білого дому та Міністерства оборони щодо паузи у військовій допомозі, яка була схвалена за часів адміністрації Байдена. Один американський чиновник заявив, що рішення Пентагону було неузгодженим і застало Державний департамент зненацька. Американський чиновник, разом з іншими, отримав анонімність для обговорення делікатних розмов.

Двоє інших американських чиновників заявили, що керівництво Пентагону не зверталося за будь-якою консультацією до Державного департаменту, посольства США в Києві чи команди посланника з питань України Кіта Келлога, перш ніж відкликати партію критично важливої ​​зброї, яка вже перебувала на території Польщі. Деякі члени Об'єднаного штабу також були проти зупинки, повідомили як чиновники, так і особа, знайома з обговореннями.

Натомість у Білому домі і Держдепі спростували припущення, що призупинення поставок боєприпасів застало чиновників адміністрації зненацька. "Це неправда... Президент і високопосадовці очікують, що Міністерство оборони регулярно переглядатиме розподіл допомоги, щоб переконатися, що він відповідає порядку денному "Америка понад усе", - сказав чиновник Білого дому на правах анонімності, не уточнивши, коли президент та його головні помічники дізналися про рішення зупинити постачання зброї, сказавши лише, що вони знали про це "до цієї історії".

Голова відділу асигнувань Палати представників Том Коул (республіканець від Оклахоми) також сказав, що дізнався про рішення з новин, але не має жодних претензій. "У мене немає жодних підстав на даний момент сумніватися в поясненні, яке було надано, - що ми досягли критичного дефіциту власних ресурсів... Я знаю, скільки матеріалів ми витратили, більше, ніж будь-хто міг собі уявити шість місяців тому, через те, що сталося на Близькому Сході. Тож є обмеження. У нас є реальні проблеми з нашою промисловою базою", - сказав він в інтерв'ю.

Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс (республіканець від штату Алабама) вважає, що затримка - це "просто звичайна пауза, щоб подивитися, які у нас запаси" після нещодавніх військових операцій на Близькому Сході, і повідомив, що Комітет очікує на додаткову інформацію. "Вони просто отримують точний підрахунок. І є три різні категорії (боєприпасів - ІФ-У), де, на їхню думку, ми трохи нижче рівня, ніж повинні бути для наших власних цілей... Ми намагаємося отримати від них остаточну інформацію про те, що це за три категорії", - сказав він.

У той же час депутат висловив переконання, що Пентагон повинен публічно пояснити, чому він призупинив поставки зброї. "Їм просто потрібно бути більш прозорими щодо цього, тому що люди плутають це з нашими зобов'язаннями перед Україною", - сказав Роджерс.

Головний представник Депократичної патрії в комісії Адам Сміт, сказав, що він "здивований, бо ця адміністрація взагалі з нами не спілкується".

Як повідомлялося, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими. Пізніше він наголосив, що Пентагон "продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. "З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - повідомляється на сайті МЗС України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив,що Україна та США на всіх робочих рівнях з'ясовують деталі по постачанню оборонної підтримки, зокрема, ППО. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання протиповітряної оборони.