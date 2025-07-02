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АНАЛІТИКА

Рютте відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Fox News.

Рютте заявив, що "повністю розуміє" прагнення США гарантувати першочергове втілення їхніх інтересів у сфері безпеки.

"Але коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі Україна не може обійтись без усієї підтримки, яку вона може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони", - зазначив він.

Генсек нагадав, що на полях саміту НАТО минулого тижня президенти України та США провели зустріч і "мали дуже гарне обговорення, зокрема щодо систем ППО".

"Так, я розумію, що США мають піклуватись про свої запаси зброї. У той же час ми повинні допускати певну гнучкість", - вважає Рютте.

Він окремо наголосив, що європейські держави тим часом також нарощують оборонні витрати й допомогу Україні, "але ми не можемо обійтись без практичної підтримки США."

"Це також і в інтересах США - щоб Україна не програла цю війну... А безпечна Європа також означає і безпечні США. Це все повністю взаємоповʼязані речі", - підсумував генсек НАТО.

У вівторок у Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
Ключові теги: США
 

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