Зеленський позбавив предстоятеля УПЦ Онуфрія громадянства України

Віталій Червоненко / ВВС Україна

За матеріалами Служби безпеки України через нібито наявність російського громадянства припинене громадянство України Ореста Березовського - так в миру звати митрополита Онуфрія - предстоятеля Української православної церкви.

При цьому в УПЦ вже заявили ВВС Україна, що митрополит Онуфрій не має паспорта громадянина Росії.

Указ про позбавлення громадянства підписав президент України Володимир Зеленський, повідомила пресслужба СБУ. В Офісі президента визнають існування такого указу, проте публікувати його не будуть.

СБУ твердить, що встановила добровільне отримання Орестом Березовським громадянства Росії у 2002 році.

"Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави", - заявили в СБУ.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Орест Березовський (Онуфрій) "підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України".

СБУ твердить, що попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).

СБУ нагадує, що РПЦ та Кирило благословляють війну Росії проти України.

Що кажуть в УПЦ і які будуть наслідки

В коментарі ВВС Україна речник церкви митрополит Климент заперечив наявність у Онуфрія російського паспорта.

"Блаженнійший митрополит Онуфрій розʼяснював, що має лише паспорт громадянина України і окрім українського, ніяких інших паспортів, у тому числі Російської Федерації, не має. Він вже розʼяснював, що ніколи не звертався до державних органів інших держав про набуття іншого громадянства", - заявив митрополит Климент.

На уточнення, як тепер буде діяти церква, він відповів: "всі дії будуть виключно в межах українського законодавства".

Це вже не перше позбавлення громадянства України поважних ієрархів УПЦ. Проте до конкретних дій чи депортацій не доходило.

Як нагадує ВВС Україна співрозмовник у церковних колах, "поки що позбавлення громадянства нічого не змінювало. Хоча закон і передбачає три місяці і подальшу депортацію".

При цьому співрозмовник нагадує, що у разі виїзду за кордон митрополита Онуфрія можуть вже не пустити до України. Як це було з Геннадієм Корбаном та низкою інших позбавлених українського паспорта громадян.

Чи є УПЦ частиною Московського патріархату

До 2022 року УПЦ визнавала, що є частиною Російської православної церкви.

Проте з початком великого вторгнення Росії Онуфрій засудив російську агресію та дії патріарха Кирила.

27 травня 2022 року у Феофанії відбувся архиєрейський собор УПЦ МП, який проголосив курс на від'єднання від РПЦ. Тоді ж був змінений статут церкви, який нібито свідчив, що вона тепер не підлегла Москві.

Проте багато експертів та профільні державні органи вказують, що фактично УПЦ лишилась частиною Московського патріархату і остаточно не порвала зв'язків з материнською церквою в Росії.