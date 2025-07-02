Кабмін звільнив Кременя з посади мовного омбудсмена з 8 липня

Кабінет міністрів України звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, звільнено Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня 2025 року у зв'язку з закінченням строку призначення на посаду.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

19 червня діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію. На 27 червня під зверненням свої підписи залишило уже 163 митця, культурних і громадських діяча, правозахисника, діяча освіти і науки, регіональних журналістів і редакторів.

20 червня ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував кандидатуру Завальського і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсував, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена. Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства. 24 червня Завальський опублікував свій план дій у разі призначення на посаду, у якому серед іншого ініціатива з блокування російської музики на стримінгових платформах і розробка практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.