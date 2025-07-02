TAF Drones представила недорогий тактичний дрон «Бабка»

В Україні розробили недорогий розвідувальний дрон «Бабка», який здатен працювати на тактичній глибині.

Керівник проєкту БпАК «Бабка» компанії TAF Drones розповів «Мілітарному», що у травні дрон пройшов процес кодифікації, який дозволяє армії офіційно закуповувати цей виріб.

БпАК літакового типу «Бабка» - це аеророзвідник і коригувальник артилерійського вогню, здатний працювати в складних умовах радіоелектронної боротьби.

TAF Drones взялася за розробку цього дрона через потребу військових у розвідувальному БпЛА, втрата якого не завдала б значної шкоди.

Дорогі дрони-розвідники потребують сприятливих умов для застосування - слабкої насиченості ППО противника та хорошої погоди. Їхня втрата зазвичай тягне за собою відповідальність підрозділу перед командуванням.

Тому було вирішено створити безпілотник із максимально дешевих компонентів, зберігши при цьому спроможність ефективної роботи на тактичному рівні.

Виробник заявляє, що «Бабка» здатна перебувати в повітрі до 2 годин і працювати на відстані до 40 кілометрів.

Дрон оснащений цифровою відеосистемою з 30-кратним оптичним зумом, має навігацію без GPS і мультиканальний зв'язок з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти (ППРЧ).

ППРЧ - це метод передачі радіосигналів із періодичним стрибкоподібним змінюванням частоти-носія в межах широкого спектрального діапазону.

Зміни відбуваються за алгоритмом, відомим як передавачу, так і приймачу. Цей метод використовується для уникнення перешкод, запобігання перехопленню та забезпечення зв'язку з множинним доступом і кодовим розділенням.

До комплексу входить від двох до чотирьох дронів, ретранслятор, наземна станція та планшети з системою «Кропива». Завдяки «Кропиві» у кілька разів скорочується час від моменту виявлення цілі до відпрацювання по ній.