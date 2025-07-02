Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Це варіант»: Мерц не виключив поставки Україні ракет Taurus

 

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання крилатих ракет Taurus для України залишається відкритим, однак Німеччина не стане стороною війни.

"Завжди було зрозуміло, що якщо ми поставляємо "Тауруси", то цю зброю будуть використовувати не німецькі солдати, а українські. До речі, так само і з іншими крилатими ракетами, які постачає Великобританія чи Франція", - сказав Мерц в інтерв'ю німецькій службі новин Tagesschau у вівторок.

За словами канцлера, система Taurus надзвичайно складна, і її обслуговування потребує тривалого навчання українських військових.

"Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше півроку. Їх вже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом", - зазначив він.

Мерц наголосив, що Німеччина більше не буде публічно оголошувати, яку саме зброю вона передає Україні, аби не давати Росії змогу точно оцінювати дії Заходу: "Я також сказав, що ми більше не будемо публічно обговорювати питання про те, яку зброю ми постачаємо і що ми робимо для військової підтримки України таким чином у майбутньому, тому що я хочу, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані", - пояснив він.

Водночас канцлер підкреслив, що Німеччина не стане стороною конфлікту.

"Лише одне є безсумнівним, і я повторюю це в цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні. І те, що він щойно сказав, або те, що ви тут процитували, - це саме те, чого не станеться. Німеччина не стане стороною війни", - підсумував Мерц.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8191
  0,0403
 0,10
EUR
 1
 49,4093
  0,4237
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3459  0,00 0,01 42,0118  0,09 0,21
EUR 48,8971  0,20 0,41 49,6776  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8150  0,03 0,07 41,8250  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес