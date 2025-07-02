В Україні запрацювала Єдина платформа щодо людей, зниклих безвісти – МВС

Міністерство внутрішніх справ 1 липня презентувало Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як повідомляє пресслужба відомства, платформа є офіційним онлайн-порталом для координації розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин, а також підтримки їхніх родин:

«Платформа містить покрокові інструкції щодо подання заяви про розшук, здачі зразків ДНК для ідентифікації, отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також роз'яснення щодо прав і соціальних гарантій родин».

За словами директорки Департаменту комунікації МВС Мар'яни Реви, створення платформи було реакцією на потребу суспільства мати єдиний ресурс, де можна знайти всю необхідну інформацію.

«Наше першочергове завдання - допомогти людям і максимально налагодити з ними зв'язок, щоб вони відчували, що не залишилися наодинці, і що відповідні органи роблять усе можливе для розшуку їхніх рідних. Для цього ми зібрали інформацію від усіх відповідальних структур, що безпосередньо займаються пошуком зниклих безвісти, й створили цю платформу», заявила вона.

МВС уточнює, що на платформі зібрані:

* алгоритми дій у разі втрати зв'язку з близькою людиною

* інструкції щодо подання заяви, переліки документів, зразки заяв

* контакти установ, в тому числі міжнародних, які займаються пошуком та ідентифікацією

* інформацію про повноваження Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, та можливість записатися на прийом

* блок з найчастішими питаннями, який буде постійно оновлюватися

* новини, пов'язані з тематикою зниклих безвісти та ідентифікації

* контакти гарячої лінії для отримання консультацій

* механізм повідомлення про корупцію в разі неправомірних чи шахрайських дій

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов уточнив, що кожен із державних органів та міжнародних організацій, представлених на платформі, буде наповнювати її актуальною інформацією через офіційні канали.

У лютому 2025 року Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перебуває 62 948 людей.