Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 03:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запрацювала Єдина платформа щодо людей, зниклих безвісти – МВС
Міністерство внутрішніх справ 1 липня презентувало Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Як повідомляє пресслужба відомства, платформа є офіційним онлайн-порталом для координації розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин, а також підтримки їхніх родин:
«Платформа містить покрокові інструкції щодо подання заяви про розшук, здачі зразків ДНК для ідентифікації, отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також роз'яснення щодо прав і соціальних гарантій родин».
За словами директорки Департаменту комунікації МВС Мар'яни Реви, створення платформи було реакцією на потребу суспільства мати єдиний ресурс, де можна знайти всю необхідну інформацію.
«Наше першочергове завдання - допомогти людям і максимально налагодити з ними зв'язок, щоб вони відчували, що не залишилися наодинці, і що відповідні органи роблять усе можливе для розшуку їхніх рідних. Для цього ми зібрали інформацію від усіх відповідальних структур, що безпосередньо займаються пошуком зниклих безвісти, й створили цю платформу», заявила вона.
МВС уточнює, що на платформі зібрані:
* алгоритми дій у разі втрати зв'язку з близькою людиною
* інструкції щодо подання заяви, переліки документів, зразки заяв
* контакти установ, в тому числі міжнародних, які займаються пошуком та ідентифікацією
* інформацію про повноваження Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, та можливість записатися на прийом
* блок з найчастішими питаннями, який буде постійно оновлюватися
* новини, пов'язані з тематикою зниклих безвісти та ідентифікації
* контакти гарячої лінії для отримання консультацій
* механізм повідомлення про корупцію в разі неправомірних чи шахрайських дій
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов уточнив, що кожен із державних органів та міжнародних організацій, представлених на платформі, буде наповнювати її актуальною інформацією через офіційні канали.
У лютому 2025 року Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перебуває 62 948 людей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
ТОП-НОВИНИ
|Макрон поговорив телефоном із путіним уперше з 2022 року: закликав до перемир'я
|Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля
|Депутати хочуть «легалізувати корупцію» в оборонній сфері — ЦПК
|Українські дрони уразили «Купол», де збирають «Шахеди»: заради цього «Лютий» втратив важливу систему
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
|В Україні запрацювала Єдина платформа щодо людей, зниклих безвісти – МВС
|Зеленський зідзвонився з президентом Азербайджану: Висловив підтримку в ситуації, коли росія знущається з громадян
|Макрон подзвонив Зеленському одразу після розмови з путіним — медіа
|Макрон поговорив телефоном із путіним уперше з 2022 року: закликав до перемир'я
|Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля
|Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль
Бізнес
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters
|Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї
|Samsung розробляє штучний інтелект для поліпшення мобільного зв'язку
|Ілон Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла