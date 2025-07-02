Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запрацювала Єдина платформа щодо людей, зниклих безвісти – МВС

23:30 01.07.2025 |

Політика, Україна

 

Міністерство внутрішніх справ 1 липня презентувало Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як повідомляє пресслужба відомства, платформа є офіційним онлайн-порталом для координації розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин, а також підтримки їхніх родин:

«Платформа містить покрокові інструкції щодо подання заяви про розшук, здачі зразків ДНК для ідентифікації, отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також роз'яснення щодо прав і соціальних гарантій родин».

За словами директорки Департаменту комунікації МВС Мар'яни Реви, створення платформи було реакцією на потребу суспільства мати єдиний ресурс, де можна знайти всю необхідну інформацію.

«Наше першочергове завдання - допомогти людям і максимально налагодити з ними зв'язок, щоб вони відчували, що не залишилися наодинці, і що відповідні органи роблять усе можливе для розшуку їхніх рідних. Для цього ми зібрали інформацію від усіх відповідальних структур, що безпосередньо займаються пошуком зниклих безвісти, й створили цю платформу», заявила вона.

МВС уточнює, що на платформі зібрані:

* алгоритми дій у разі втрати зв'язку з близькою людиною

* інструкції щодо подання заяви, переліки документів, зразки заяв
* контакти установ, в тому числі міжнародних, які займаються пошуком та ідентифікацією

* інформацію про повноваження Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, та можливість записатися на прийом

* блок з найчастішими питаннями, який буде постійно оновлюватися

* новини, пов'язані з тематикою зниклих безвісти та ідентифікації

* контакти гарячої лінії для отримання консультацій

* механізм повідомлення про корупцію в разі неправомірних чи шахрайських дій

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов уточнив, що кожен із державних органів та міжнародних організацій, представлених на платформі, буде наповнювати її актуальною інформацією через офіційні канали.

У лютому 2025 року Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перебуває 62 948 людей.
За матеріалами: radiosvoboda.org
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8191
  0,0403
 0,10
EUR
 1
 49,4093
  0,4237
 0,86

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3425  0,03 0,07 41,9254  0,03 0,06
EUR 48,6954  0,21 0,43 49,5143  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8150  0,03 0,07 41,8250  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес