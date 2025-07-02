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АНАЛІТИКА

Зеленський зідзвонився з президентом Азербайджану: Висловив підтримку в ситуації, коли росія знущається з громадян

 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на тлі останньої напруги між Баку та москвою.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці», - написав Зеленський.

Президент України висловив співчуття Азербайджану у зв'язку з убивством на території росії братів Сафарових - вихідці з Азербайджану загинули під час масових затримань у російському Єкатеринбурзі.

«Впевнений, що будуть з'ясовані всі факти. І потрібна справедливість. У нас із президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені», - додав Зеленський.

Глави країн також обговорили двосторонні відносини - енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. За словами Зеленського, домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Що відбувається між росією та Азербайджаном?

27 червня в російському Єкатеринбурзі було затримано понад 50 людей з азербайджанської діаспори. За даними медіа, це супроводжувалося насильством із боку силовиків: двоє людей померли під час затримання, а інших доставили до суду із видимими слідами побоїв.

Слідчий комітет рф заявив про «припинення діяльності етнічної злочинної групи», яка начебто причетна до вбивств і замахів, скоєних у 2001-2011 роках.

Баку вимагає притягнути винних до відповідальності та висловив російському послу «рішучий протест» через цей інцидент. Однак представниця МЗС росії Марія Захарова відповіла, що затримані - громадяни росії (нині це її повідомлення видалене з Telegram-каналу).

У відповідь Міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх спільних культурних заходів, запланованих росіянами. А делегація Азербайджану вирішила не брати участі в засіданні щодо міжпарламентського співробітництва.

В Азербайджані розпочали розслідування про катування та особливо жорстоке вбивство азербайджанців у росії. Окрім того, правоохоронці прийшли з обшуками до філії російського пропагандистського агентства «Спутник» у Баку. Також стало відомо про затримання в Баку двох груп росіян, підозрюваних у транзиті наркотиків, незаконному обігу та кібершахрайстві.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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